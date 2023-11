Atalanta-Inter 1-2, gol di Calhanoglu e Lautaro: Inzaghi prova la fuga

(Adnkronos) – L'Inter vince 2-1 sul campo dell'Atalanta oggi 4 novembre 2023 in un match valido per l'undicesima giornata di Serie A 2023-2024. Per gli ospiti a segno Calhanoglu su rigore al 40' e Lautaro al 57'; per i padroni di casa gol di Scamacca al 61'. Al 92' gli orobici restano in dieci per l'espulsione di Toloi per doppia ammonizione. In classifica l'Inter consolida il primo posto con 28 punti, 5 in più della Juventus impegnata domani sul campo della Fiorentina, mentre l'Atalanta rimane ferma a quota 19 in quinta posizione. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Novembre 2023