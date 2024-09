Atalanta-Como 2-3, prima vittoria per Fabregas

(Adnkronos) – Vittoria esterna a sorpresa del Como che si impone 3-2 nel derby a Bergamo sull'Atalanta nella gara rinviata ad oggi per maltempo. La squadra di Fabregas ha giocato una gara molto positiva ribaltando lo svantaggio firmato da Zappacosta al 18' con le reti di Strefezza al 46', l'autogo di Kolasinac al 54' e bel gol di Fadera al 58' resistendo poi nel finale alla reazione della squadra di Gasperini, a segno solo al 99' con Lookman. Il Como, grazie al primo successo in campionato, sale così a 5 punti in classifica, abbandonando le zone basse della classifica, mentre l'Atalanta resta ferma a 6 punti. I nerazzurri partono bene in avvio e all'8' un destro di prima intenzione di Retegui, impegna Audero. Al 18' arriva il gol del vantaggio grazie a Zappacosta che calcia al volo dal limite e infila alle spalle del portiere del Como il pallone dell'1-0. Immediata reazione degli ospiti al 20' con Cutrone che mette in apprensione Carnesecchi che si ripetete al 29' sul tentativo dal limite di Sergi Roberto. Al 44' ci prova ancora il Como con un collo esterno di Strefezza che termina alto. Il forcing della squadra di Fabregas trova l'occasione giusta al 46' con Strefezza che entra in area riceve l'assist in verticale di tacco di Sergi Roberto, si aggiusta il pallone e con il destro di potenza trova l'1-1. L'Atalanta accusa il colpo e poco dopo capitola ancora. Al 54' arriva l'autorete sfortunata di Kolasinac che devia in porta la conclusione da fuori area di Nico Paz. Il colpo del ko del Como arriva al 58' in contropiede con Fadera che servito da Nico Paz stoppa in corsa, entra in area, supera de Roon, e con il mancino in diagonale batte ancora Carnesecchi per il 3-1. L'Atalanta prova a reagire e al 63' arriva il tentativo di Kossounou al quale si oppone Audero. Gasperini prova a cambiare faccia alla squadra con tanti cambi ma poco incisivi e all'86' rischia ancora di subire il poker ma Carnesecchi per due volte nega i gol agli ospiti prima sulla conclusione di Nico Paz e poi su ribattuta di testa di Strefezza. Al 99' in pieno recupero, l'Atalanta accorcia le distanze andando a segno con Lookman su calcio di rigore, ma ormai è troppo tardi. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



