Atalanta-Bayern Monaco: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – L'Atalanta torna protagonista in Champions League. Oggi, martedì 10 marzo, la Dea ospita il Bayern Monaco – in diretta tv e streaming – alla New Balance Arena per l'andata degli ottavi di finale della massima competizione continentale. La squadra di Palladino arriva al match dopo aver eliminato con un'incredibile rimonta il Borussia Dortmund ai playoff, ribaltato con un 4-1 a Bergamo dopo il 2-0 in Germania ed è reduce dal pareggio casalingo per 2-2 contro l'Udinese. Quella di Kompany invece è volata direttamente agli ottavi grazie al secondo posto conquistato nella fase campionato e domina la Bundesliga a +11 sulla seconda. La sfida tra Atalanta e Bayern Monaco è in programma oggi, martedì 10 marzo, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino

Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Upamecano, Tah, Guerreiro; Pavlovic, Kimmich; Olise, Musiala, Diaz; Kane. All. Kompany Atalanta-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

Pubblicato il 10 Marzo 2026