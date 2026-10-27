“Ataf, l’incontro con il prefetto sia la svolta”

«Il nuovo prefetto oggi riceverà i sindacati sulla vertenza ATAF. Un appuntamento decisivo, dal quale deve partire un percorso che metta l’amministrazione Episcopo e i vertici aziendali davanti alle proprie responsabilità. Non è più tollerabile trascinare questa vertenza tra rinvii, documenti insufficienti e impegni disattesi. I lavoratori non possono essere umiliati e i cittadini non possono continuare a pagare il prezzo di una gestione inadeguata. Servono risposte documentate, decisioni e scadenze precise. Il tempo delle rassicurazioni senza seguito è finito».

È quanto dichiarano Nunzio Angiola, consigliere comunale di Foggia e segretario provinciale del movimento civico Cambia, e Antonio Cicconetti dirigente dello stesso movimento, intervenendo sulla vertenza dell’azienda cittadina di trasporto pubblico.

«Il primo fallimento è l’assenza di un vero piano industriale. Nel 2024 fu approvata una bozza di quattro pagine, esclusivamente qualitativa, senza nemmeno un numero, respinta da tutte le sigle sindacali e mai sviluppata in una programmazione concreta. Quattro pagine senza numeri non sono un piano industriale: sono la certificazione dell’assenza di programmazione. Dove sono le previsioni economiche e finanziarie? Dove sono gli investimenti, il fabbisogno di personale, gli obiettivi sul servizio e le coperture? Chi governa un’azienda pubblica deve indicare cosa intende fare, quanto costa e con quali risorse realizzarlo. Presentare dichiarazioni d’intenti al posto di un piano significa sottrarsi alla possibilità di essere valutati sui risultati. Un nostro emendamento al DUP a del 16 marzo scorso che imponeva alle partecipate comunali di dotarsi di un piano industriale è stato vergognosamente bocciato dalla maggioranza e queste sono le conseguenze».

«Ancora più grave è quanto accaduto sull’accordo aziendale di secondo livello. Il 15 settembre 2025, all’esito di una procedura di raffreddamento, la sindaca, l’assessore Emanuele, il segretario generale, la governance aziendale e i sindacati sottoscrissero un verbale di accordo precontrattuale che prevedeva miglioramenti normativi ed economici per i lavoratori. Dopo tanti solleciti, soltanto il 22 settembre 2026 è arrivata una bozza, rigettata dai sindacati perché ritenuta contraria agli impegni assunti su entrambi i versanti. Oltre un anno di attesa per presentare una proposta che, secondo le organizzazioni sindacali, contraddice quanto sottoscritto: una condotta politicamente e gestionalmente inaccettabile. La sindaca e gli altri firmatari devono spiegare che valore attribuiscono alla propria firma. Gli accordi non possono servire a spegnere momentaneamente una protesta per poi essere lasciati senza seguito».

«ATAF ha bisogno di un direttore generale competente, con importante esperienza nel trasporto pubblico e una visione dell’intera azienda, che accorpi le deleghe oggi attribuite al RUAC e al RUAR, secondo un modello già sperimentato in passato. Personale, servizio, investimenti ed equilibri economici richiedono una guida unitaria e responsabilità riconoscibili. Una direzione generale avrebbe potuto affrontare queste questioni con maggiore ordine, prevenendo criticità e coordinando le decisioni. Il disordine gestionale ha conseguenze concrete sui lavoratori e sugli utenti: continuare a subirlo è una precisa responsabilità di chi governa».



Pubblicato il 27 Ottobre 2026