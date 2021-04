Ataf: in circolazione tutti i 29 bus arrivati dal Trentino

Sono tutti in circolazione i 29 bus arrivati dal Trentino a Foggia. “Anche questa è fatta”: commenta soddisfatto il CdA ATAF, che ha portato a casa la scommessa di un parco mezzi finalmente rinnovato, che consente all’azienda una maggiore tranquillità nella copertura puntuale delle corse.

“Questo è il frutto di mesi di duro lavoro del Consiglio di Amministrazione e della struttura tecnico-amministrativa di ATAF ma possiamo finalmente dire che, da oggi, sono tutte in servizio le macchine, giunte a scaglioni a partire dal 9 febbraio e poi regolarmente immatricolate e messe su strada”.

Silenziose e in ottimo stato, le cosiddette trentine finora non hanno mai manifestato alcun tipo di problema.

Ma c’è un altro tassello del puzzle che sta andando al suo posto perché, giorno dopo giorno, si sta svuotando anche il piazzale di via di Motta della Regina. Da più di una settimana, infatti, è andato a buon fine il bando per liberare l’azienda dai mezzi da rottamare, che da tempo vi stazionavano.

Poi, come già annunciato, nella seconda parte dell’anno sono in arrivo ulteriori 17 nuovi autobus di ultima generazione, grazie a un cospicuo finanziamento di 5 milioni di euro, per un totale di 46 nuovi mezzi, idonei a rifocillare dignitosamente il parco macchine per i prossimi anni.

