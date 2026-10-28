Ataf Foggia, entro trenta giorni il piano delle assunzioni

Definire in tempi brevi le modalità per garantire il turnover aziendale e l’accordo di secondo livello.

È quanto convenuto, su proposta del Prefetto di Foggia, dott. Antonio Giannelli, dai partecipanti al tavolo di confronto tra sindacati, Ataf e Comune di Foggia, tenutosi in Prefettura ieri mattina.

L’incontro, richiesto da diverse sigle sindacali – FILT CIGL, FAISA CISAL, FIT CISL E UGL FMA – ha rappresentato un importante momento di confronto con la proprietà – Comune di Foggia – e la parte datoriale – ATAF SPA – per discutere e approfondire i temi connessi all’affidamento in house, al turnover aziendale e alla conclusione dell’accordo di secondo livello.

La dialettica tra le parti sui citati punti aveva, infatti, condotto alcune organizzazioni sindacali – previo esperimento di tutte le procedure previste dalla legge – alla proclamazione di diverse giornate di sciopero, di cui l’ultima il 15 ottobre u.s., con ripercussione anche sull’espletamento del servizio di trasporto.

Il Prefetto, al fine di stemperare la potenziale tensione sociale derivante dalla vertenza in argomento, ha orientato il confronto verso una composizione bonaria, ottenendo l’impegno delle parti a profondere ogni utile sforzo per definire contestualmente sia il fabbisogno assunzionale sia l’accordo di secondo livello.

Sulla tematica dell’affidamento in house, invece, si è preso atto della volontà del Comune di Foggia, espressa anche documentalmente attraverso delibere e provvedimenti, di procedere alla gestione diretta del servizio, compatibilmente con i parametri di fattibilità tecnica ed economica previsti dalla normativa vigente.

Nei prossimi trenta giorni, quindi, l’ATAF definirà e condividerà con le Organizzazioni Sindacali e il Comune di Foggia i dati afferenti al fabbisogno del personale, con particolare riferimento al numero di assunzioni.

Contestualmente la parte datoriale e quella sindacale riprenderanno le procedure per la definizione dell’accordo di secondo livello con tutte le sigle sindacali, onde consentire la chiusura del contratto di esercizio anche per la parte oggetto di contrattazione integrativa.

Le parti sono state già riconvocate per il 30 novembre p.v., al fine di verificare lo stato di avanzamento delle procedure.

Il Prefetto ha espresso apprezzamento per l’approccio di tutti i partecipanti alla mediazione, evidenziando l’esigenza prioritaria e imprescindibile di garantire senza soluzione di continuità un servizio pubblico essenziale per la collettività, quale quello del trasporto, evitando, per il futuro, anche le potenziali criticità connesse a situazioni contingenti.



Pubblicato il 28 Ottobre 2026