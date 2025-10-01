Atac, Gian Luca Spitella nuovo direttore della comunicazione dell’azienda di Roma Capitale

(Adnkronos) –

Gian Luca Spitella è il nuovo direttore della comunicazione e relazioni esterne di Atac Spa, l’azienda del trasporto pubblico di Roma Capitale. La nomina conclude la procedura di selezione avviata nei mesi scorsi tramite il portale aziendale. Negli ultimi sette anni ha guidato la comunicazione di Arera – l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, coordinando comunicazione esterna, media relations, comunicazione istituzionale (premio Ischia 2023). Giornalista professionista, 57 anni, laureato in Scienze Politiche, Spitella vanta una lunga esperienza nella comunicazione istituzionale e d’impresa. Dopo un inizio come collaboratore del Sole 24 Ore, ha consolidato il ruolo di consulente, comunicatore e poi direttore della comunicazione nelle associazioni delle imprese di servizi pubblici (Confservizi, Federutility poi Utilitalia). Nel nuovo incarico in Atac sarà chiamato a rafforzare la trasparenza, i rapporti con i cittadini e la reputazione dell’azienda, in coerenza con il percorso di trasformazione delineato dai piani industriali e dalle sfide legate al trasporto pubblico della Capitale. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



