ASUS ROG Harpe Ace Extreme: la recensione

(Adnkronos) – L'ASUS ROG Harpe Ace Extreme è un mouse, gaming che si colloca nella fascia alta delle periferiche dell'azienda, progettato per soddisfare le esigenze dei giocatori che ricercano prestazioni senza compromessi. Con un peso di soli 47 grammi, questo mouse è costruito con un composito in fibra di carbonio, offrendo una combinazione di leggerezza e robustezza. Il nuovo dispositivo ROG supporta una frequenza di polling di 8 kHz sia in configurazione cablata che wireless, per tutti quei giocatori che cercano una reattività immediata nei giochi più frenetici.

La bellissima confezione del Harpe Ace Extreme, include una serie di accessori supplementari, tra cui nastro antiscivolo, pattini in vetro, pattini aggiuntivi in PTFE, una custodia protettiva e un supporto espositivo, oltre a rappresentare da sempre il gusto unico che ROG infonde nei suoi prodotti fin dal packaging. Quest'ultimo è realizzato con un materiale sostenibile simile al cartone, garantendo un approccio eco-friendly senza sacrificare la funzionalità. I componenti essenziali come il ricevitore, il booster di frequenza di polling, il cavo paracord e l'estensore/dongle sono organizzati all'interno di inserti in schiuma nella custodia del mouse. Un elemento di design distintivo è la sagoma parziale del mouse visibile dalla custodia, aggiungendo un tocco estetico che richiama confezioni iconiche.

Il Harpe Ace Extreme mantiene la forma ergonomica già apprezzata dagli utenti del precedente modello wireless Harpe Ace, assicurando una familiarità nell'esperienza d'uso. Questa nuova iterazione introduce diverse migliorie significative, in particolare nella tecnologia wireless. Il mouse utilizza la tecnologia wireless proprietaria SpeedNova di ASUS, progettata per fornire una connessione stabile e a bassa latenza. Inoltre, include il ROG Polling Rate Booster, un dongle di dimensioni considerevoli in grado di offrire una frequenza di polling di 8.000 Hz su una frequenza dedicata di 2.4 GHz. Questa elevata frequenza di polling mira a ridurre il ritardo di input e migliorare la reattività del mouse durante sessioni di gioco intense. Il dongle di grandi dimensioni è un componente chiave per raggiungere le metriche di prestazioni desiderate, garantendo che il mouse mantenga una connettività ottimale e interferenze minime. Sebbene le applicazioni pratiche di una frequenza di polling di 8 kHz, come il gaming, siano oggetto di dibattito tra utenti e recensori riguardo ai benefici tangibili, ASUS afferma che questa elevata frequenza di polling migliora le prestazioni quando abbinata a monitor gaming con elevate frequenze di aggiornamento, minimizzando i micro-scatti e garantendo un'uscita visiva più fluida. Nonostante queste affermazioni, alcuni utenti non hanno ancora percepito differenze significative rispetto a frequenze di polling inferiori offerte da altri mouse gaming. Per gli appassionati che danno priorità alla qualità costruttiva e alle specifiche all'avanguardia, il Harpe Ace Extreme rappresenta un'opzione interessante grazie ai suoi materiali avanzati e alle sue caratteristiche tecniche. Questo mouse in fibra di carbonio si distingue per la sua incredibile leggerezza (47g), unita a una forma classica e simmetrica e a cinque pulsanti programmabili (inclusa la pressione della rotella di scorrimento). Come l'Asus ROG Keris II, l'Ace Extreme è dotato del sensore ottico ROG AimPoint Pro di Asus, che vanta una risoluzione massima di 42.000 DPI e una velocità massima di 750 IPS, oltre a poter gestire accelerazioni fino a 50 G. Offre anche una frequenza di polling wireless fino a 8.000 Hz tramite il ROG Polling Rate Booster di Asus (incluso). Il Harpe Ace Extreme si presenta come un mouse semplice sotto molti aspetti, con soli cinque pulsanti programmabili considerando anche il clic della rotella di scorrimento. I due pulsanti principali sono programmabili, così come i due pulsanti laterali sul lato sinistro. Il clic della rotella di scorrimento e le direzioni di scorrimento sono anch'essi programmabili, portando a un totale di sette input programmabili, sebbene la maggior parte degli utenti probabilmente non riprogrammerà le direzioni della rotella. Sono presenti due ulteriori pulsanti non programmabili sulla parte inferiore del mouse: uno per passare tra i livelli DPI e uno per l'associazione. La parte inferiore del mouse è dotata di piedini in PTFE puro — un ampio semicerchio nella parte inferiore e due triangoli nella parte superiore, oltre a una striscia attorno al sensore ottico. È presente un interruttore di alimentazione per passare tra la connessione wireless a 2.4 GHz e Bluetooth, un pulsante DPI per scorrere i livelli DPI e un pulsante di associazione per connettere il mouse a dispositivi Bluetooth. Il ROG Harpe Ace Extreme offre tre modalità di connettività: wireless a 2.4 GHz, Bluetooth 5.1 e cablata tramite USB-C. Il mouse viene fornito con un dongle USB-A wireless a 2.4 GHz, nonché con il ROG Polling Rate Booster di Asus (un dongle pass-through USB-A in cui si collega il dongle a 2.4 GHz). La frequenza di polling di 8.000 Hz è disponibile solo con la connettività wireless a 2.4 GHz; la connettività cablata raggiunge un massimo di 1.000 Hz. È necessario spegnere il mouse per utilizzarlo in modalità cablata. Quale che sia il vostro utilizzo, la sensibilità e la precisione del ROG Harpe Ace Extreme non potranno non sorprendervi. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Aprile 2025