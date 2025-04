ASUS alla Milano Design Week: “Design You Can Feel” tra materialità, artigianato e intelligenza artificiale

(Adnkronos) – ASUS ha inaugurato oggi, nel cuore di Milano in occasione della Design Week, la sua inedita esposizione intitolata “Design You Can Feel”. La mostra sulle interconnessioni tra materialità, artigianato tradizionale e intelligenza artificiale (AI), svelando il complesso processo progettuale che anima la creazione dei prodotti ASUS, con particolare attenzione alla sua più recente linea di laptop ASUS Zenbook.

L'evento, ospitato negli spazi suggestivi della Galleria Meravigli, storica galleria degli anni Venti, accoglierà il pubblico dall'8 al 13 aprile. L'apertura è prevista per l'8 aprile dalle 10:00 alle 17:00 e dal 9 al 13 aprile dalle 10:00 alle 18:00, con ingresso libero e gratuito. “

Willful Wonder

”: un'installazione sensoriale interattiva firmata Studio INI I temi centrali della mostra “Design You Can Feel” trovano la loro massima espressione nell'installazione site-specific “

Willful Wonder

”, appositamente commissionata allo Studio INI, studio di ricerca e design sperimentale fondato da Nassia Inglessis. Collocata sotto la scenografica copertura in vetro curvo della Galleria Meravigli, l'installazione reagisce dinamicamente al passaggio dei visitatori. La loro presenza attiva pannelli semitrasparenti che, simili ad ali, si aprono e si chiudono al loro incedere. Queste "ali", realizzate con un'anima a nido d'ape in alluminio e rivestite in Ceraluminum, il materiale proprietario di ASUS, coinvolgono la sfera sensoriale attraverso un sofisticato gioco di riflessioni e assorbimenti luminosi. I visitatori sono invitati a interagire fisicamente con la struttura, attraversandola e sperimentandone la reattività. L'intera installazione riecheggia la sottile eleganza degli Zenbook, richiamandone la leggerezza e mimando i delicati meccanismi di attivazione presenti in natura, creando un dinamico intreccio tra rivelazione e occultamento.

Nassia Inglessis, fondatrice dello Studio INI, ha dichiarato: "In Studio INI, per ogni progetto cerchiamo di sviluppare un'intelligenza intrinseca, creando una connessione fluida tra l'architettura e l'elemento umano. Quando le persone attraversano Willful Wonder e toccano il Ceraluminum, ogni contatto viene registrato dalle variazioni di conduttività del materiale. In questo modo, i visitatori potranno osservare una rappresentazione spaziale del loro comportamento all'interno dell'installazione." Forte dell'esperienza dello Studio INI nella creazione di opere d'arte esperienziali, l'installazione trae ispirazione dalla linea di laptop ASUS Zenbook, celebre per il suo design innovativo e leggero realizzato in Ceraluminum. L'obiettivo è dare vita a una scultura cinetica e biomimetica che risponda all'interazione umana. L'installazione misura le variazioni di conduttività causate dal tocco dei visitatori e, attraverso un modello generato dall'intelligenza artificiale, crea rappresentazioni visive delle loro interazioni con l'opera. L'installazione si configura come una metafora del rapporto simbiotico tra esseri umani e laptop, dispositivi che reagiscono ai nostri input, si evolvono con noi e ne potenziano le capacità. In “Willful Wonder”, uomo e tecnologia convergono in un singolare percorso interattivo. Questa fusione di tecnologia ed estetica nell'opera d'arte si allinea perfettamente con la filosofia progettuale di ASUS, che mira a combinare innovazione, ingegneria all'avanguardia, materiali inediti ma ispirati alla natura, e una meticolosa attenzione ai dettagli e al design, per offrire agli utenti dispositivi performanti, pratici, dinamici, leggeri e esteticamente raffinati. La mostra “Design You Can Feel” presenta i più recenti prodotti ASUS e le narrazioni progettuali sottostanti attraverso coinvolgenti esposizioni interattive. I visitatori sono invitati a sperimentare in prima persona la leggerezza, la dualità, la sottigliezza e l'eleganza degli Zenbook, la distintiva fragranza dei laptop Adol, la robustezza e la funzionalità outdoor dei laptop ProArt e lo stile inconfondibile dei prodotti ROG. Il percorso espositivo “

Design Thinking: The Inside Story

” offre ai visitatori una comprensione approfondita dell'approccio al design dell'azienda, permettendo loro di toccare con mano le ultime innovazioni. Per ASUS, il design thinking trascende la mera metodologia; rappresenta una filosofia intrinseca al DNA aziendale. ASUS adotta un approccio antropocentrico, ponendo al centro le esigenze e le esperienze degli utenti. I prodotti creati non sono solo esteticamente gradevoli, ma devono anche essere intrinsecamente funzionali, apportare valore aggiunto alla vita delle persone, supportarle nelle sfide quotidiane, garantendo che l'innovazione sia intuitiva, pratica e significativa. Concentrandosi su un design che pone l'utente al centro, ASUS crea soluzioni che coniugano impatto estetico e funzionalità pratica. Attraverso dimostrazioni interattive, i visitatori potranno scoprire come ASUS riesca a fondere armoniosamente estetica e funzionalità, con un focus costante sul miglioramento della vita quotidiana. Dai design ultraleggeri realizzati con materiali all'avanguardia ai dispositivi versatili che si adattano a svariati flussi di lavoro, fino all'esplorazione di nuove esperienze sensoriali, l'evento illustrerà come l'impegno di ASUS per l'eccellenza e l'innovazione incentrata sull'utente plasmi il futuro della tecnologia. I visitatori potranno inoltre immergersi nel mondo di “

Ceraluminum: A Tribute to Nature's Wonder

” ed esplorare il rivoluzionario materiale che sta ridefinendo il design dei laptop. Questa sezione espositiva illustra le qualità uniche del Ceraluminum, una tecnologia brevettata che unisce la leggerezza dell'alluminio alla resistenza della ceramica. I visitatori potranno scoprire come, grazie a scariche elettriche rilasciate in una soluzione di acqua pura e sali minerali, l'alluminio si trasformi in uno strato simile alla ceramica, offrendo un'impareggiabile resistenza all'usura, ai graffi e agli urti, pur mantenendo estetica, leggerezza ed eleganza. Ispirato dalla natura e progettato per un futuro sostenibile, il Ceraluminum è anche un materiale più ecocompatibile, sostituendo gli acidi tradizionalmente impiegati per l'anodizzazione dell'alluminio con un nuovo metodo che elimina composti organici, composti organici volatili (VOC) e metalli pesanti dalle acque reflue, ottenendo un materiale riciclabile al 100%. Questa sezione rappresenta una celebrazione dell'innovazione, della sostenibilità e della bellezza duratura del nostro pianeta.

H.W. Wei, Vicepresidente Associato dell'ASUS Design Center, ha dichiarato: "Come fondamento del nostro lavoro, crediamo nel potere delle esperienze sensoriali per creare connessioni significative con il design. Si tratta di realizzare prodotti che permettano ad ogni utente di percepire e utilizzare al meglio le nostre innovazioni." ASUS Zenbook Ceraluminum Signature Edition ASUS presenterà una straordinaria serie in edizione limitata, un omaggio all'iconica linea Zenbook e al rivoluzionario materiale Ceraluminum. L'innovativo Ceraluminum, ottenuto attraverso la ceramizzazione dell'alluminio, vanta una resistenza alla rottura tre volte superiore a quella dell'alluminio anodizzato, pur mantenendo una leggerezza sorprendente. Qui di seguito il processo di ceramizzazione dell'alluminio Questa rivoluzione dei materiali, presentata nelle Zenbook Signature Edition, sottolinea l'impegno di ASUS verso l'innovazione e la responsabilità ambientale. La Signature Edition di Zenbook rappresenta un'evoluzione dell'ingegneria all'avanguardia e del design elegante, una celebrazione tangibile del Ceraluminum e delle meraviglie della natura. Ognuna delle quattro finiture distintive – Nero Ossidiana, Bianco Pamukkale, Terra Mocha e Blu Luminoso – narra una storia di splendore, dai terreni vulcanici alle terrazze a cascata dell'Asia, alle dune del deserto e alle coste bioluminescenti. Ogni Zenbook Signature Edition esalta la maestria del Ceraluminum, con una finitura unica ispirata ai paesaggi dinamici che plasmano il nostro mondo. Questa collezione trasforma lo Zenbook in una celebrazione della tecnologia di alto livello e della bellezza organica della natura, evidenziando l'esperienza sensoriale che il Ceraluminum rende possibile. I laptop saranno esposti insieme alle relative custodie e confezioni, offrendo un percorso visivo e tattile completo. Ogni finitura ricorda l'impegno di ASUS – non solo nel design, ma anche nella filosofia – di creare strumenti che durino nel tempo come i paesaggi che li ispirano. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Aprile 2025