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Aston Villa-Nottingham Forest: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

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(Adnkronos) – Caccia alla finale in Europa League. Oggi, giovedì 7 maggio, l'Aston Villa ospita il Nottingham Forest – in diretta tv e streaming – nella semifinale di ritorno della seconda competizione europea. Il derby inglese, di scena a Birmingham, riparte dall'1-0 con cui il Forest di Vitor Pereira si era imposto all'andata sugli uomini di Unai Emery.  La sfida tra Aston Villa e Nottingham Forest è in programma oggi, giovedì 7 maggio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 
Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Torres, Maatsen; Onana, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins. All. Emery 
Nottingham Forest (4-4-1-1): Ortega; Aina, Milenkovic, Morato, Williams; Hutchinson, Dominguez, Anderson, Gibbs-White; Igor Jesus; Wood. All. Pereira  Aston Villa-Nottingham Forest sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Maggio 2026

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