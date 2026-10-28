Astolfi (Roche Italia): “”Lavoriamo con l’obiettivo di affrontare le sfide più complesse della

“Roche è impegnata nell’ambito della neurologia dagli inizi del novecento e continua a sviluppare soluzioni terapeutiche innovative attraverso una collaborazione costante con la comunità scientifica”. Così Cinzia Astolfi, medical unit leader neuroscience di Roche Italia, in occasione del cinquantaseiesimo congresso della Società italiana di neurologia (Sin) che si è tenuto a Firenze dal 24 al 27 ottobre.



Pubblicato il 28 Ottobre 2026