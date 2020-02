Assonautica: “Senza porto le Tremiti si spopoleranno”

“Si realizzi una struttura portuale anche minima, ma che garantisca l’approdo di almeno un’ottantina di imbarcazioni in piena sicurezza in ogni condizione meteomarina, altrimenti la comunità residente è destinata a scomparire”. E’ l’appello per le Isole Tremiti lanciato da Assonautica Italiana, che ha chiesto un ‘incontro urgente’ al premier Giuseppe Conte, al ministro dei trasporti Paola De Micheli, al sottosegretario Roberto Traversi e al governatore della Puglia, Michele Emiliano, dopo “la violenta mareggiata di questi due giorni – rileva in una nota – che ha colpito la costa della Puglia ed in particolare le Isole Tremiti con l’affondamento di quattro imbarcazioni da lavoro e mettendo a rischio tutti i mezzi rimasti in acqua”, siano destinati alla pesca, al soccorso, ai mezzi di polizia, di Protezione civile o di naviganti in transito nelle isole.

Il presidente di Assonautica Italiana, Alfredo Malcarne, ha fatto sapere di aver sentito il sindaco delle Tremiti, Tonino Fentini, “che ha fatto il punto della situazione mettendo in luce le criticità per gli abitanti e imprenditori dell’isola.

A partire dalla mancanza di un porticciolo”, necessario soprattutto in inverno quando “gli abitanti delle isole si sono ridotti a duecento a causa della mancanza degli elementi strutturali minimi per la sopravvivenza e lo svolgimento delle attività del mare, unica risorsa vitale disponibile”. Senza il porto, conclude Assonautica, mancano “le condizioni minime per garantire quel poco di economia e socialità necessarie almeno a mantenere i residenti attuali sulle due isole abitate”.

