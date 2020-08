AssoDeejay: “Per la categoria è una situazione drammatica, sia a livello nazionale che regionale”

“Per la categoria del deejay è una situazione drammatica sia a livello nazionale, che regionale”: intervistato dal Quotidiano, lancia il suo grido di dolore Mario Di Gioia, foggiano, presidente nazionale di AssoDeejay che commenta il provvedimento del governo che, a seguito dell’aumentato numero dei contagi, ha chiuso le discoteche.

Presidente Di Gioia: ne risentono i deejay…

“Questo è chiaro, anzi sono l’ anello maggiormente debole della catena. Tanti non guadagnano un euro da febbraio e adesso cominciavano a vedere uno spiraglio di luce. Le segnalo che non tutti sono famosi artisti che possono stare alla finestra, ma la maggior parte, persino più bravi, ma meno fortunati, vivono di piccoli eventi o serate. E, norma alla mano anche altri tipi di intrattenimenti danzanti, penso ai ricevimenti e ai matrimoni rischiano di saltare”.

Magari la normativa non è del tutto chiara…

“Non lo è adesso, ma non lo è stata neanche la prima volta, già dal primo decreto ci abbiamo capito poco. Consideri che siamo alle porte di settembre, la stagione volge al termine e tanti sono disperati”.

Ci vogliono sussidi economici al settore…

“Guardi che noi non siamo contro la parte datoriale, le discoteche, ma è una situazione che ci accomuna. Innegabilmente abbiamo bisogno di sostegno. La gente è disperata, ricordo a me stesso che i disperati, per fame spesso diventano strumento della malavita, si prestano ad azioni e disordini di natura sociale. Uno dei grandi problemi è che, senza motivo, i deejay in tanti casi, non sono considerati veri lavoratori, ma poveri disgraziati, quasi che lo facessero per divertimento”.

Che cosa pensa delle discoteche chiuse?

“Io dissento, ma non per motivi di categoria. Qui si sta creando una informazione ansiogena, stiamo esagerando, si fa del terrore. Penso che tutto questo sia volto ad isolare la gente, a non farle avere rapporti personali. Ho paura delle ricadute sociali, per tutti, non solo per i deejay, di questa situazione a livello nazionale. La fame porta alla disperazione”.

Bruno Volpe

Condividi sui Social!