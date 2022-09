Partirà lunedì 19 settembre 2022 il servizio di assistenza specialistica per l’inclusione scolastica, rivolto agli studenti diversamente abili, erogato dalla Provincia di Foggia. Gli educatori del servizio saranno presenti all’interno degli Istituti scolastici per svolgere le attività finalizzate al supporto all’autonomia ed alla comunicazione. “L’assistenza specialistica per gli studenti diversamente abili è fondamentale nel loro percorso di formazione – commenta il presidente della Provincia, Nicola Gatta –. Era dunque importantissimo assicurare questo servizio e questo diritto sin dai primi giorni di scuola”.

Di concerto con gli Istituti scolastici e l’operatore di riferimento, dunque, l’Ente di piazza XX Settembre garantirà a circa 540 alunni la continuità dell’assistenza specialistica nel rispetto delle indicazioni operative fornite dal MIUR.“I servizi per l’inclusione scolastica hanno funzioni decisive – spiega Nicola Gatta – come quelle di sostenere la gestione comportamentale dell’alunno, l’apprendimento delle autonomie personali, la partecipazione alle attività didattiche e la valorizzazione delle capacità individuali, offrendo le opportunità e le possibilità di partecipazione alle attività di laboratorio e alle attività esterne alla classe, comprese eventuali escursioni o lezioni all’aperto, gite scolastiche e visite guidate”.

“Un servizio di cui la Provincia di Foggia è profondamente orgogliosa – conclude il presidente dell’Ente di Palazzo Dogana – perché definisce un preciso impegno per l’inclusione, per la qualità della formazione e per l’affermazione di diritti dei quali nostri ragazzi non possono e non devono essere privati, soprattutto dopo le difficoltà vissute durante il lungo periodo dell’emergenza pandemica”.

Condividi sui Social!