Assicurazioni e pagamenti digitali: accordo Prima e Adyen

(Adnkronos) – La piattaforma tecnologico-finanziaria Adyen e la società insurtech Prima Assicurazioni hanno formalizzato un accordo strategico finalizzato alla gestione unificata dei pagamenti in-store all'interno delle agenzie partner distribuite sul territorio italiano. Il programma di implementazione hardware e software, avviato nei primi mesi dell'anno, ha già comportato l'attivazione di oltre mille terminali di pagamento, strutturando un'infrastruttura centralizzata capace di assorbire elevati volumi di transazioni e di ridurre le interruzioni di servizio dovute a problemi di connettività o a anomalie nei tetti di spesa. L'adozione di un'unica piattaforma tecnologica risponde alla necessità aziendale di ottimizzare il Total Cost of Ownership, ovvero il costo totale di gestione dei sistemi di pagamento, attraverso l'applicazione del modello di tariffazione trasparente denominato Interchange++. Questo sistema di rendicontazione analitica consente una scomposizione chiara delle commissioni interbancarie e dei costi di circuito, migliorando la pianificazione finanziaria e riducendo l'impatto dei costi fissi operativi per la rete di vendita. Sotto il profilo organizzativo, l'efficienza dei nuovi terminali ha determinato una drastica flessione delle richieste di assistenza tecnica indirizzate ai call center interni per transazioni fallite, permettendo di ricollocare il personale verso attività di gestione a maggior valore aggiunto. L'integrazione di questi strumenti digitali viene analizzata dai vertici della rete commerciale come un elemento volto a ridefinire il rapporto tra tecnologia ed efficienza degli intermediari. Giulio Apostolo, Direttore Commerciale di Prima Assicurazioni, ha illustrato i criteri che hanno guidato la scelta del partner tecnologico: “Crediamo che la tecnologia debba essere al servizio del fattore umano, semplificando il lavoro degli intermediari e mettendoli nelle condizioni di offrire ai clienti un servizio sempre più personalizzato ed efficiente. Abbiamo scelto Adyen per la sua infrastruttura estremamente affidabile con un modello di costo trasparente, che ci consente di gestire volumi crescenti con fiducia e di semplificare concretamente l’operatività della rete di intermediari partner sul territorio”.

La centralizzazione del sistema su un'unica interfaccia consente inoltre alle imprese orientate all'analisi dei dati di estrarre metriche precise sul comportamento d'acquisto e sui costi transazionali, favorendo decisioni aziendali maggiormente informate nel medio e lungo periodo. Gabriele Bellezze, Country Manager di Adyen Italia, ha commentato le implicazioni industriali della collaborazione sul mercato nazionale: “Supportare realtà data-driven come Prima Assicurazioni significa garantire pagamenti sempre disponibili e un’esperienza di incasso stabile, anche su larga scala. Con un’unica piattaforma e un modello Interchange++ trasparente, aiutiamo le aziende a proteggere la continuità operativa e a prendere decisioni più informate sui costi, ottimizzando il TCO lungo tutto il ciclo di vita dei pagamenti”.

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Pubblicato il 3 Giugno 2026