Asset Puglia e Asl Foggia: stretto il patto di cooperazione

Cooperazione pubblica in materia di progettazione, gestione ed esecuzione di opere di edilizia sanitaria.È con questa finalità che ASL Foggia e ASSET Puglia, Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio,hanno firmato una convenzione grazie alla quale ASSET fornirà alla ASL consulenza, supporto tecnico e assistenza nelle gare per la realizzazione di strutture sanitarie.La convenzione è stata firmata a Foggia dal Commissario Straordinario della ASL di Capitanata Antonio Nigrie dal Direttore Generale di ASSET Puglia Elio Sannicandro.“L’intesa– spiega Sannicandro – è un esempio virtuoso di cooperazione tra enti pubblici in un’ottica di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica. La Convenzione risponde, infatti, all’esigenza di attuare processi efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche, secondo la programmazione regionale per il riordino dell’edilizia sanitaria, in coerenza con il piano regionale della sanità”.ASSET supporterà la struttura tecnico-amministrativa della ASL nelle attività di: predisposizione degli atti propedeutici alle gare di appalto; redazione di progetti, bandi e disciplinari di gara; esecuzione di prove, saggi, rilievi; predisposizione degli atti di approvazione degli stessi progetti; verifica preventiva della progettazione.Un supporto stabile che, in questo particolare momento storico, si rivela quanto mai strategico, in considerazione dell’incremento delle attività di progettazione di edilizia sanitaria (ospedaliera e territoriale) che vede le nuove misure del P.N.R.R. aggiungersi alle procedure in via di completamento, collegate a precedenti finanziamenti europei (FESR), ministeriali e regionali.La collaborazione tra ASL e ASSET si tradurrà nella costituzione di gruppi di lavoro misti, composti da personale esperto di entrambe le Aziende.Un lavoro di squadra, un modo per mettere a fattor comune esperienze e competenze specifiche di tutti i componenti del team con un unico obiettivo: efficienza, efficacia e trasparenza.“La Convenzione con ASSET Puglia– conclude Nigri – segue la direzione già definita con un’altra convenzione, stipulata un paio di settimane, con Invitalia. In quel caso, la ASL si è affidata all’Agenzia Nazionale per l’indizione, la gestione e l’aggiudicazione degli interventi finanziati con il PNRR per un importo di 38 milioni di euro. Tutto ciò servirà a rendere l’operato dell’Azienda sempre più efficiente, efficace e trasparente”.

Condividi sui Social!