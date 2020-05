Assembramenti e movida, stretta a San Giovanni Rotondo

Il sindaco di San Giovanni Rotondo corre ai ripari: dalle 19 alle 6 non si potranno consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su aree pubbliche o aperte al pubblico, quali strade, piazze, parchi, ville e giardini pubblici, “al fine di evitare la formazione di assembramenti di persone”. Si potranno consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nel rigoroso rispetto delle linee guida regionali di cui all’ordinanza del presidente della Regione Puglia n. 237 del 17 maggio 2020 soltanto all’interno dei locali dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e all’esterno dei pubblici esercizi esclusivamente con servizio a tavolo nelle aree all’aperto date in concessione e autorizzate purché venga assicurato, a cura dei gestori, il rigoroso rispetto delle linee guida regionali”. E’ il contenuto dell’ordinanza numero 33 firmata da Michele Crisetti e in vigore da ieri 29 maggio 2020. L’inosservanza dei divieti comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 3mila euro. La decisione è stata presa dopo l’invito del prefetto ai sindaci di provvedere all’adozione di opportuni provvedimenti necessari a limitare ogni forma di aggregazione che non consenta il rispetto delle distanze di sicurezza e che possa sfociare in assembramenti, pregiudicando la salute pubblica. Nel comune della Città di San Pio la riapertura di esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande avrebbe prodotto “rilevanti fenomeni di assembramento di persone” che acquisterebbero le bevande con la modalità di asporto e consumerebbero nei luoghi pubblici, violando le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus Covid-19. Nell’ordinanza si legge “che dopo oltre due mesi di isolamento, in particolare i giovani hanno ripreso la vita notturna ritrovandosi ed aggregandosi in massa, a volte in spazi limitati e magari senza dispositivi di protezione individuale”.

