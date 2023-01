Assemblea Anci Puglia a San Severo, da legalità al Pnrr

Legalità, Pnrr e transizione digitale sono alcuni dei temi al centro dell’assemblea regionale dell’Anci Puglia che si terrà venerdì 20 gennaio a San Severo dalle 10 nel teatro comunale Giuseppe Verdi. ‘I Sindaci insieme per il futuro della Puglia’ è il titolo dell’iniziativa alla quale parteciperanno sindaci e amministratori dei Comuni pugliesi, oltre a rappresentanti della politica e delle istituzioni locali e nazionali. Con il presidente Anci Puglia Ettore Caroppo e il presidente dell’Anci nazionale, il sindaco di Bari Antonio Decaro, saranno presenti il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto e il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Interverranno inoltre il presidente del Consiglio nazionale Anci Enzo Bianco e la segretaria Anci Veronica Nicotra.

La sessione mattutina sarà incentrata sui temi della legalità, della trasparenza e dell’efficienza amministrativa, con riferimento ai poteri e alle responsabilità dei sindaci. A queste tematiche sarà dedicato un focus. Nel pomeriggio sono in programma: l’intervento della segretaria nazionale Anci Veronica Nicotra, e lo spazio “Voce ai Comuni” dedicato agli interventi degli amministratori locali: si parlerà di finanza locale, Pnrr, transizione energetica e digitale e di temi di interesse comunale, anche in considerazione della Legge di bilancio 2023 e dei provvedimenti governativi di fine anno (dl n. 176/2022 “aiuti quater” e dl n. 198/2022 “milleproroghe”). Infine, l’intervento del presidente Anci nazionale Antonio Decaro e l’approvazione dello statuto Anci Puglia.

