Assegnato il premio “International Fellowship of Scouting Rotarians”

Serata ricca di eventi nella conviviale del 21 aprile 2022 al Rotary Club Foggia presieduto dall’on.le Paolo Agostinacchio.Ben quattro, a cominciare dalla presentazione del giovane Gabriele Azzarone, inviato dal Club a partecipare per 5 giorni al Ryla (Rotary Youth Leadership Award), manifestazione dedicata alla formazione di giovani talenti, quest’anno tenutasi a Valenzano.Successivamente alla testimonianza della significa esperienza da parte dello studente universitario foggiano, è seguito il cerimoniale di cooptazione del nuovo Socio Vincenzo Sarcone, avvocato, che ha letto la formula di impegno a promuovere gli scopi del Rotary ed a rispettare le norme del Club.Il terzo argomento della serata è stato dedicato al giornalista e scrittore Luca Maria Pernice, presente all’evento, che si è aggiudicato il premio “International Fellowship of Scouting Rotarians” con il suo libro “O.S.C.A.R. – La resistenza scout – Lo scautismo clandestino dopo il 1943” per i caratteri della “Andrea Pacilli Editore di Manfredonia”.A seguire, il Presidente Paolo Agostinacchio ha quindi introdotto il tema della serata: “Il Rotary degli albori e l’etica capitalista in America a cavallo dei due secoli”, sottolineando come il rapporto tra Rotary e capitalismo faccia frequente riferimento all’etica rotariana, “tema reso ancora più attuale – ha sostenuto il Presidente Agostinacchio – nel mentre si registra una fase calante del globalismo di fronte ad una crisi internazionale che ha messo in ginocchio la nostra economia con il blocco di numerose attività”. Con il consueto dotto eloquio, Agostinacchio ha poi accennato a riflessioni su calvinismo e luteranesimo, offrendo ampi canali di conversazione al relatore Marco Scillitani.Quest’ultimo si è dapprima soffermato sulle capacità manageriali del Rotary orientate al cambiamento, per poi “attraversare” periodi storici con gli eventi che in America hanno contraddistinto tali epoche, pervenendo infine alla determinazione che la conclusione degli affari deve essere legata al principio etico. A questo punto si allaccia il ruolo del Rotary secondo i suoi cardini.Conclusioni affidate a Giulio Treggiari, Assistente del Governatore Gianvito Giannelli: “Il segnale etico rotariano proviene da quattro uomini diversi per etnie, religione e professione che nell’anno 1905 trovano il modo di stare insieme dando vita al Rotary”.

