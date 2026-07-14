Assalto allo sportello bancomat in provincia di Rieti, arrestato un cerignolano: caccia ai complici

Un uomo di 49 anni originario di Cerignola, già noto alle forze dell’ordine, è sospettato di far parte della banda che ha agito la scorsa notte a Pescorocchiano, in provincia di Rieti. Il gruppo ha assaltato un bancomat di un istituto di credito in via Marsicano, utilizzando esplosivi intorno all’una. L’uomo è stato arrestato. I criminali avrebbero usato la tecnica nota come “marmotta”, inserendo l’ordigno nella fessura dell’ATM, provocando una forte esplosione. Dopo il colpo, i ladri sono riusciti a fuggire con la cassetta di sicurezza. I carabinieri della compagnia di Cittaducale hanno bloccato le principali vie di fuga. Una vettura sospetta è stata intercettata dai militari, che hanno tentato di fermarla a un posto di blocco. Tuttavia, l’auto è riuscita a scappare, ma le indagini hanno condotto all’arresto del 49enne all’alba. Gli agenti hanno anche individuato l’auto usata per il colpo: un veicolo a noleggio ora sequestrato e analizzato dalla Scientifica. Le indagini continuano per identificare gli altri membri del gruppo criminale.



Pubblicato il 14 Luglio 2026