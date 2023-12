Assalto alla Cgil, Castellino condannato a 8 anni e 7 mesi, Fiore e Aronica a 8 anni e mezzo

(Adnkronos) –

Condannati a otto anni e mezzo di reclusione il leader di Forza Nuova Roberto Fiore e l’ex Nar Luigi Aronica e a otto anni e 7 mesi Giuliano Castellino. Questa la sentenza dei giudici della prima sezione penale di Roma nel processo per l’assalto alla sede della Cgil avvenuta nel corso della manifestazione ‘no green pass’ del 9 ottobre del 2021. Condannati anche gli altri imputati Salvatore Lubrano, a 8 anni e due mesi, come Luca Castellini, Lorenzo Franceschi e Pamela Testa. Subito dopo la lettura della sentenza in aula sono esplose le proteste di famigliari e amici degli imputati che hanno gridato ‘mo famo la guerra’. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Dicembre 2023