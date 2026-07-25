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Assalto al postamat di Zapponeta, banditi in fuga

Lo sportello già colpito meno di un anno fa, era stato ripristinato da pochi giorni

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Assalto intorno alle 4,30 della notte ai danni dello sportello postamat di Zapponeta. Ignoti, almeno quattro persone a volto coperto fuggite a bordo di un’auto di grossa cilindrata, avrebbero piazzato un ordigno esplosivo tipo marmotta all’interno della fessura dello sportello che, esplodendo, ha creato numerosi danni. Al momento sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per verificare se i banditi siano riusciti a portar via il denaro. Tanta paura tra i residenti della zona, che hanno avvertito distintamente almeno due boati che hanno fatto tremare i vetri delle abitazioni. Ad agosto dello scorso anno, lo sportello subì un assalto e per diversi mesi la popolazione è stata costretta ad utilizzare un ufficio mobile delle poste. Solo da qualche mese lo sportello era tornato in funzione. Sul posto hanno operato i carabinieri che stanno visionando le immagini della videosorveglianza.

 

 


Pubblicato il 25 Luglio 2026

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