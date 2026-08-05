Assalto al postamat con esplosivo a Stornarella, banditi a mani vuote

Ennesimo assalto con esplosivo questa notte ai danni del postamat di corso Garibaldi a Stornarella. E’ accaduto intorno alle 3. Pesanti i danni alla struttura. La deflagrazione ha svegliato tutto il paese. Solo a ottobre scorso si era verificato un altro assalto. Tra l’altro i banditi non sono riusciti a portare via il denaro grazie ai sistemi di protezione delle postazioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Si tratta dell’unico ufficio di Poste. In città c’è solo il bancomat di un istituto di credito. I disagi potrebbero riguardare in particolare i clienti degli sportelli finchè verranno ripristinate le strutture della sede. Il sindaco Massimo Colia parla di “vile attacco criminale. Meno di un anno fa, nell’ottobre 2025, la nostra comunità aveva già vissuto la stessa brutta esperienza”, aggiunge.

“Oggi ci ritroviamo nuovamente a fare i conti con un episodio che colpisce non solo uno sportello, ma un servizio essenziale per cittadini, anziani, famiglie e attività economiche”, sottolinea. “Quanto deve ancora pagare Stornarella prima che qualcuno si accorga che la sicurezza dei piccoli comuni è un’emergenza nazionale e non una semplice statistica? E c’è una domanda che tanti cittadini si pongono: che senso ha rischiare la vita per far arrestare questi criminali se, troppo spesso, chi viene individuato torna in libertà in tempi che la gente percepisce come incompatibili con la gravità di questi reati?”, si chiede. “La certezza della pena non è uno slogan: è il primo deterrente contro chi continua a colpire i nostri territori. Stornarella merita rispetto, sicurezza e risposte concrete. Non ci rassegneremo all’idea che questi episodi diventino normalità”, conclude Colia. Nei giorni scorsi altri assalti si sono verificati nel circondario sia ai danni di postamat che di bancomat.



Pubblicato il 5 Agosto 2026