Assalto al bancomat nel centralissimo corso Garibaldi a Foggia

Nuovo assalto ai danni di uno sportello bancomat in Puglia. Questa volta a essere assaltata, poco dopo le 4 di questa notte, è stata la filiale della banca Bper di Foggia, nel centralissimo corso Garibaldi, nelle vicinanze della sede del Comune. E’ stato utilizzato un ordigno esplosivo tipo marmotta, piazzato all’interno della fessura dello sportello bancomat che, esplodendo, ha provocato danni ingenti. Al momento si sta accertando se il colpo sia riuscito o meno. Il boato è stato avvertito distintamente dai residenti della zona. Sul posto ha operato la polizia che sta visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza.



Pubblicato il 18 Luglio 2026