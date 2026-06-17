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Assalto al bancomat dell’Unicredit a Cerignola, bottino tra i 50 e i 60mila euro

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Sarebbe ingente il bottino dell’assalto portato a termine durante la notte ai danni dello sportello Atm della filiale della banca Unicredit di corso Garibaldi in pieno centro a Cerignola. Ammonterebbe tra i 50 e i 60mila euro. Due le esplosioni avvertite dai residenti nel corso della notte. Ad agire, stando
a quanto si apprende, quattro persone incappucciate, che hanno utilizzato la classica marmotta (ordigno esplosivo) per far saltare in aria lo sportello, fuggite poi a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata. Nella deflagrazione sarebbe
rimasta danneggiata anche un’autovettura parcheggiata nelle vicinanze. Indagini in corso da parte dei Carabinieri che stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza.

 


Pubblicato il 17 Giugno 2026

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