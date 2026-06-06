Assalto al bancomat con esplosivo a Cerignola, commando in fuga con il bottino

Due boati nella notte hanno svegliato i residenti del centro di Cerignola. Nel mirino dei malviventi e’ finito lo sportello bancomat della filiale della Banca Popolare di Milano, in corso Garibaldi, assaltato con la tecnica della cosiddetta “marmotta”. Secondo una prima ricostruzione, ad agire sarebbe stato un gruppo composto da almeno quattro persone, tutte con il volto coperto. I banditi avrebbero inserito un ordigno nella fessura dello sportello automatico, provocando una doppia esplosione che ha consentito loro di raggiungere il denaro contenuto nella cassa. Dopo il colpo, il commando si sarebbe allontanato a bordo di un Suv, facendo perdere le proprie tracce. Il bottino e’ ancora in corso di quantificazione. Ingenti i danni alla struttura bancaria. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini e stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per ricostruire l’assalto e individuare la via di fuga utilizzata dai malviventi.



Pubblicato il 6 Giugno 2026