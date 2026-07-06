Assalto a un veicolo blindato, banditi sparano e fuggono con parte bottino

Assalto questa mattina ad un veicolo blindato adibito al trasporto valori lungo la strada provinciale 231 nella zona di Cerignola, al confine con Canosa di Puglia. Secondo una prima ricostruzione, il veicolo blindato, con a bordo tre vigilantes, sarebbe stato bloccato da due auto, dalle quali, banditi incappucciati e armati di fucile, avrebbero esploso diversi colpi all’indirizzo del mezzo blindato, costringendolo ad arrestare la corsa, facendo poi esplodere il portellone con esplosivo. Da quanto si apprende, sarebbe stato rubato denaro, non ancora quantificato anche perché una parte è in strada. I banditi per rallentare l’arrivo delle forze di polizia avrebbero dato alle fiamme anche due automobili. Sul posto sta operando la Polizia per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e risalire alla banda. Nessuno è rimasto ferito nell’azione criminosa



Pubblicato il 6 Luglio 2026