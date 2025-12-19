Assalto a un furgone di sigarette a Cerignola lungo la Statale 16 bis

Stava trasportando un carico di sigarette il mezzo assaltato ieri sulla SS 16, all’altezza del chilometro 717, in direzione sud, nel territorio agricolo del comune di Cerignola. Erano da poco passate le 9 quando un commando composto da almeno tre criminali, con il volto nascosto e armati di armi da fuoco, e’ entrato in azione il cui obiettivo era il carico di “bionde”. Nonostante il mezzo viaggiasse all’interno di un convoglio scortato da guardie giurate, la banda di criminali non si e’ fatta intimidire. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i banditi avrebbero sbarrato improvvisamente la strada al mezzo pesante, obbligando l’autista

a fermarsi. Poi i rapinatori hanno esploso numerosi colpi d’arma da fuoco in direzione del personale di vigilanza per impedire che reagisse. Nessun ferito, ma i malviventi sono riusciti a impadronirsi dell’ingente carico di sigarette.



Pubblicato il 19 Dicembre 2025