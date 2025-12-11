Assalto a un blindato della Cosmopol, bottino di circa 300mila euro

Assalto questo pomeriggio lungo la Foggia-Candela ad un blindato portavalori con modalita’ paramilitari. L’azione e’ scattata intorno alle 16.30 sulla Statale 655, nelle campagne di Ascoli Satriano. Nel mirino e’ finito un mezzo della Cosmopol, proveniente da Avellino e con a bordo due guardie giurate. I banditi, pare otto persone e a bordo di due automobili, avrebbero sbarrato la carreggiata piazzando un camion di traverso, costringendo il blindato a fermarsi. Dalle prime ricostruzioni emerge che i banditi avrebbero anche sparato alcuni colpi d’arma da fuoco: attimi di altissima tensione che, considerato l’intenso traffico, avrebbero potuto sfociare in una strage. Solo il caso ha evitato il peggio: nessuno, ne’ tra le guardie giurate ne’ tra i malviventi, risulterebbe ferito. Il colpo, pero’, e’ riuscito e il bottino si aggirerebbe intorno ai 300mila euro. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di San Severo e le Volanti della Questura di Foggia, impegnati nei rilievi, nella messa in sicurezza dell’area e nelle indagini su un episodio che si aggiunge a una lunga scia di assalti in Capitanata.



