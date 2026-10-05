Assalto a portavalori su A14 per Cerignola, auto incendiate e colpi arma da fuoco

Mattinata di paura lungo l’autostrada A14, dove un gruppo armato avrebbe tentato un assalto a un portavalori nel tratto compreso tra Foggia zona industriale e Cerignola. L’azione e’ scattata intorno alle 13.30, provocando il blocco della circolazione in entrambe le direzioni. Stando alle prime ricostruzioni, il commando avrebbe utilizzato piu’ mezzi per creare sbarramenti sulla carreggiata. Alcune auto sarebbero state date alle fiamme, mentre una grande quantita’ di chiodi sarebbe stata sparsa sull’asfalto per ostacolare l’arrivo delle pattuglie e rendere piu’ difficile un eventuale inseguimento. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e gli operatori di Autostrade per l’Italia. Non e’ ancora stato chiarito se i rapinatori siano riusciti a portare via il denaro custodito nel blindato. Sono in corso verifiche anche per accertare l’eventuale presenza di feriti e ricostruire con precisione tutte le fasi dell’assalto. La chiusura dell’autostrada ha provocato pesanti disagi alla circolazione. Per chi viaggia verso Bari e’ stata disposta l’uscita a Foggia zona industriale, con prosecuzione sulla statale 16 e rientro a Cerignola Est. Indicazioni inverse per i veicoli diretti verso Pescara



Pubblicato il 5 Ottobre 2026