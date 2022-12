Assalto a blindato a San Marco in Lamis, bottino di 80 mila euro

E’ di circa 80 mila euro il bottino dell’assalto a un furgone portavalori messo a segno questa mattina a San Marco in Lamis, da almeno due banditi armati. Una guardia giurata e’ stata ferita, dopo essere stata colpita alla testa dal calcio di una pistola.

Attorno alle 10, in via della Vittoria, il commando, armato e a volto coperto, ha assaltato un furgone della Cosmopol che stava consegnando del denaro alla Banca Popolare di Milano. Il ferito e’ stato portato all’ospedale di San Giovanni Rotondo per accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi.

Il collega, alla guida del blindato, ha tentato di inseguire invano i rapinatori. Le forze dell’ordine hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza della banca.

Condividi sui Social!