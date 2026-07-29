Assalti ai portavalori in Puglia, altre sei misure cautelari

Auto di grossa cilindrata rubate e nascoste, quattro autobus sottratti in provincia di Brindisi e armi da fuoco trasportate all’interno dei veicoli. C’era anche questo, secondo gli investigatori, nella macchina organizzativa della banda con base a Cerignola che avrebbe preparato ed eseguito assalti ai furgoni portavalori in Puglia con tecniche paramilitari. Sei persone, tutte residenti in provincia di Foggia, sono state raggiunte dai carabinieri da un’ordinanza cautelare emessa dal gip di Bari su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, dopo gli interrogatori preventivi. Due indagati sono stati condotti in carcere, uno è finito agli arresti domiciliari, un altro è stato sottoposto all’obbligo di dimora e per gli ultimi due è scattato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le accuse contestate a vario titolo sono associazione per delinquere, furto aggravato, porto e detenzione illegale di armi da fuoco e ricettazione. Gli indagati sarebbero vicini all’organizzazione criminale cerignolana ritenuta in grado di procurarsi auto, armi da guerra, esplosivi e tutto il materiale necessario per compiere le rapine. Il nuovo provvedimento rappresenta un ulteriore filone dell’inchiesta che il 10 luglio aveva già portato all’arresto di sette presunti componenti del gruppo, accusati anche con l’aggravante del metodo mafioso. La stessa attività investigativa aveva consentito di individuare i presunti responsabili dell’assalto compiuto il 6 novembre 2024 lungo la statale 96, nei pressi di Toritto, e alcuni degli uomini che il 15 aprile 2025 avrebbero rubato quattro autobus di linea a Ostuni. Mezzi che, secondo la ricostruzione della Procura di Bari, sarebbero dovuti servire per bloccare le strade e realizzare nuovi attacchi. Ai sei destinatari delle misure vengono attribuiti, con posizioni differenti, il furto e l’occultamento delle vetture di grossa cilindrata, la sottrazione degli autobus nel Brindisino e il porto in luogo pubblico di armi da sparo, nascoste all’interno dei propri veicoli.



Pubblicato il 29 Luglio 2026