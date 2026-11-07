Assalti ai bancomat due istituti di credito di San Giovanni Rotondo, dieci arresti

Producevano alcuni degli ordigni che utilizzavano per far saltare in aria i bancomat, rubavano auto di piccola cilindrata la stessa notte degli assalti, e destinavano parte del denaro ricavato per un detenuto col quale, nonostante fosse in carcere, comunicavano con un telefonino. Sono alcuni dei dettagli emersi sui dieci arresti (sette oggi e tre nei giorni scorsi) di membri delle bande dedite agli assalti ai bancomat nella provincia di Foggia. I sette uomini arrestati dai carabinieri, tre della provincia di Foggia e quattro della provincia di Lecce, sono finiti in carcere con le accuse, a vario titolo e in concorso, di furto aggravato, ricettazione, detenzione e porto in luogo pubblico di ordigni esplosivi connotati dal carattere della micidialità: si tratta della cosiddetta marmotta che viene inserita nella fessura dello sportello automatico dalla quale viene erogato il denaro. Le persone arrestate sono ritenute responsabili di due assalti a due istituti di credito di San Giovanni Rotondo, compiuti a distanza di due settimane l’uno dall’altro. Il primo, il 13 giugno scorso, provocò ingenti danni sia all’istituto bancario sia ad alcuni appartamenti all’interno dello stesso edificio, e fruttò alla banda una somma superiore ai 15mila euro. Il secondo, il 30 giugno, procurò un bottino di circa seimila euro. Altri tre indagati, invece, sono stati portati in carcere nei giorni scorsi perché accusati di avere eseguito assalti ai bancomat nelle province di Foggia, Benevento e Macerata nel 2025. Nel corso delle indagini che hanno portato agli arresti odierni i carabinieri hanno individuato l’abitazione che i sette utilizzavano come base logistica sia nelle fasi preparatorie sia in quelle immediatamente successive ai colpi. Fondamentali – hanno evidenziato il procuratore di Foggia Enrico Infante e i carabinieri – sono state le immagini della videosorveglianza cittadina e privata, e gli accertamenti sui telefoni cellulari degli indagati. “Siamo l’unico presidio di polizia, facciamo salti mortali per garantire alla popolazione una percezione di sicurezza e siamo fuori con tante pattuglie in tutte le ore del giorno e della notte”, ha detto il maggiore Massimiliano Corlianò, comandante della compagnia carabinieri San Giovanni Rotondo.



Pubblicato il 7 Novembre 2026