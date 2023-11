Assaltano in 200 sede Pro Vita, trovata anche una molotov

(Adnkronos) – Assalto alla sede di Pro Vita e Famiglia a Roma: la Digos indaga sulla bottiglia con all'interno polvere pirica trovata questa mattina negli uffici di viale Manzoni, nel corso di un sopralluogo della polizia dopo il blitz messo a segno ieri dalle frange più estremiste – circa 200 persone, alcune a volto coperto – del corteo contro la violenza sulle donne. Da una prima ricostruzione la molotov sarebbe stata introdotta attraverso un vetro rotto nella parte superiore della saracinesca d'ingresso, proprio ieri nel corso del blitz. Sul posto questa mattina è intervenuta anche la polizia scientifica e gli artificieri che hanno messo in sicurezza l'ordigno e lo hanno sequestrato. Sulla sede di viale Manzoni sono state trovate diverse scritte come 'Aborto libero Acab', 'Morite scegliamo aborto libero', 'Bruciamo i pro vita'. Scritte realizzate ieri durante il blitz. Da quanto ricostruito dalla polizia, ieri, quando la testa del corteo aveva già raggiunto piazza San Giovanni, circa duecento manifestanti che si trovavano in coda, alcuni anche a volto coperto, si sono staccati e hanno provato ripetutamente a forzare il blocco delle forze dell'ordine posto a protezione della sede di Pro Vita, cercando di arrivare allo scontro: hanno tolto le transenne e hanno iniziato a lanciare fumogeni e bottiglie di vetro contro l'edificio e le forze ordine. A quel punto sono stati respinti dagli agenti in tenuta anti sommossa. I manifestanti però nemmeno in quel caso hanno desistito e hanno continuato le pressioni finché, grazie a un'opera di mediazione da parte della polizia, si sono allontanati. A far trapelare il ritrovamento dell'ordigno era stato Jacopo Coghe di Pro Vita e famiglia: "Oggi, nel recarci presso la nostra sede di @ProVitaFamiglia dopo i violenti e criminali attacchi transfemministi di ieri durantela manifestazione contro la violenza sulle donne di #nonunadimeno, abbiamo rinvenuto un piccolo ordigno esplosivo dentro i nostri uffici, fortunatamente non entrato in funzione. Siamo sconvolti da questo vero e proprio atto terroristico, volto a intimidirci", ha scritto Coghe sui social, aggiungendo: "Ancora più di ieri ci aspettiamo dal sindaco Roberto Gualtieri e dal segretario del Pd Elly Schlein, che hanno partecipato alla manifestazione contro la violenza sulle donne, di prendere le distanze e condannare questi atti violenti e criminali. Li invitiamo a venire a trovarci e a vedere con i loro occhi la furia ideologica che, incurante della presenza della polizia, ha prodotto danni ingenti e solo per caso non ha trovato i nostri collaboratori presenti all’interno, che altrimenti sarebbe stati in serio pericolo. Quanto successo è un attacco non solo a noi ma alla libertà di pensiero e alla democrazia stessa, per questo rimanere in silenzio e non condannare il gesto significherebbe essere complici e avallare i gesti di questi criminali". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Novembre 2023