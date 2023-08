Aspettando il 29 agosto i rossoneri prendono Fiorini

Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con la formula del prestito secco, le prestazioni sportive del calciatore Mattia Fiorini dell’ACF Fiorentina. Fiorini, centrocampista nato il 31 marzo 2001 a Bagno a Ripoli (Fi), cresce calcisticamente nelle giovanili della Fiorentina con cui ha vinto, per tre anni consecutivi, la Primavera Tim Cup in veste di capitano. Ha collezionato oltre cento presenze con la maglia viola dove ha ricoperto anche il ruolo di difensore. Nelle ultime due stagioni ha giocato in prestito al Fiorenzuola in Lega Pro collezionando 33 che dovrà risolversi una volta per tutte. nazionale Under 17. Pertanto il Foggia spera di approdare sempre in B, pur al momento non avendo un organico che le consentirebbe di poter lottare per una salvezza tranquilla, ma sul campo sono la prima squadra uscita sconfitta dalla finale playoff che avrebbe più diritto delle retrocesse per demeriti in Lega Pro. Tuttavia bisognerà aspettare il Consiglio Stato, martedì 29 agosto perché secondo i legali del Foggia, il Lecco non avrebbe diritto a disputare la serie B avendo superato i tempi previsti per indicare lo stadio in cui giocare le partite interne. Ma oltre al Lecco, ci sarebbe il Perugia che rivendica il ripescaggio come migliore tra le retrocesse, seguita dal Brescia che prenderebbe il posto della Reggina, dove in casa amaranto forse invano attendono che giustizia sia fatta. La riammissione del Lecco però dovrebbe escludere il Foggia, perché diversamente ci sarebbero cinque squadre dalla Lega Pro, così in caso di mancato ripescaggio di Lecco e Foggia, ne sarebbero tre. Un rebus, dove è difficile stare anche dalla parte dei giudici, dove qualunque scelta sarà presa verrà visto come un torto ad una tifoseria e società. Di sicuro per il futuro situazioni non chiare dall’inizio vanno fermate a costo di rinviare a data da destinarsi i campionati. Ad oggi però il campionato del Foggia, dalla serie C inizierà domenica 3 settembre con un posticipo al lunedì, ma intanto l’attesa prosegue e bisogna accontentarsi dell’ultimo acquisto, Fiorini dalla Fiorentina che non è un gioco di parole. (Ph. Calcio Foggia 1920).