Asl Foggia, stabilizzati novantatrè lavoratori precari

Si conclude con la sottoscrizione dei contratti individuali a tempo indeterminato una fase del percorso di stabilizzazione avviato dall’ASL Foggia. Sono 93 i professionisti che hanno firmato il nuovo accordo nella sede di via Protano, alla presenza dei vertici amministrativi e sanitari dell’Azienda. Alla firma erano presenti il direttore amministrativo Massimo Raponi, il direttore sanitario Leonardo Miscio, il direttore dell’Area gestione del personale Salvatore D’Agostino e la dirigente delle Professioni infermieristiche Sipontina Zerulo. La procedura era stata avviata il 19 marzo 2026 e ha portato alla trasformazione di rapporti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato, sulla base dei requisiti previsti dalla normativa. Nel dettaglio, il gruppo comprende 38 infermieri e 50 operatori socio-sanitari. A questi si aggiungono due collaboratori amministrativi, un collaboratore tecnico ingegnere, un dirigente medico specialista in nefrologia e un fisioterapista. La stabilizzazione interessa quindi professionalità sanitarie, sociosanitarie, tecniche e amministrative. Secondo l’Azienda, l’inserimento stabile delle risorse consente di consolidare la dotazione organica, rafforzare la continuità organizzativa e sostenere la qualità dei servizi destinati ai cittadini. L’ammissione dei candidati è stata approvata con la deliberazione numero 701 del 16 ottobre 2026, al termine dell’istruttoria svolta dall’Ufficio Concorsi. Il percorso si è sviluppato nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei limiti di spesa del personale fissati dalla Regione Puglia.La misura rientra nella programmazione del fabbisogno di personale dell’ASL Foggia per il triennio 2024-2026, approvata in via definitiva il 20 luglio 2026, ed è collegata alla nota regionale del 2 ottobre 2026 sull’autorizzazione alla spesa e sui piani assunzionali 2026 delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale.Per la direttrice generale Tiziana Dimatteo, la stabilizzazione rappresenta un investimento sulla capacità dell’Azienda di programmare il potenziamento delle attività e delle risposte assistenziali. Il direttore sanitario Leonardo Miscio ha sottolineato il ruolo della presenza stabile e qualificata nel garantire continuità assistenziale e integrazione tra i servizi.Il direttore amministrativo Massimo Raponi ha evidenziato infine il lavoro svolto dagli uffici sugli aspetti normativi, amministrativi e finanziari. Con la firma dei contratti si chiude una fase del percorso di valorizzazione delle competenze maturate all’interno dell’Azienda e di rafforzamento dell’organizzazione.



Pubblicato il 14 Novembre 2026