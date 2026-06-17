Cronaca

ASL Foggia, si insedia la nuova direttrice generale Dimatteo

Nominati anche il direttore amministrativo Raponi e il direttore sanitario Miscio

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Primo giorno in ASL Foggia per la nuova Direttrice Generale, Tiziana Dimatteo: ieri mattina, l’insediamento ufficiale, dopo la nomina del Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ratificata con delibera della Giunta Regionale numero 760 del 9 giugno 2026.

La Dottoressa Tiziana Dimatteo, già Commissaria e Direttrice Generale di ASL BT (Barletta-Andria-Trani), (delibera 236), subentra al Commissario Straordinario Antonio Nigri, al timone dell’Azienda Sanitaria Locale di Foggia dal 6 febbraio 2023, in qualità di Direttore Generale, dopo il mandato come Direttore Sanitario. L’avvio del nuovo incarico è stato segnato dal passaggio di consegne con il Commissario Straordinario e dall’incontro in videoconferenza con tutti i sindaci della Capitanata.

La nuova Direttrice Generale e il Commissario hanno approfondito i principali temi che interessano il sistema sanitario della provincia di Foggia, con particolare attenzione all’attivazione delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità, in linea con il Decreto Ministeriale 77/2022 per il rafforzamento dell’assistenza territoriale con integrazione fra servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, con l’obiettivo di migliorare continuità delle cure, supportare i percorsi di presa in carico e favorire appropriatezza e prossimità delle prestazioni.  “Inizio questo nuovo percorso professionale con grande impegno e attenzione verso l’intero territorio della Capitanata”, ha dichiarato la Direttrice Generale Tiziana Dimatteo. “La sanità pubblica è chiamata oggi a governare processi di cambiamento complessi, che richiedono capacità di programmazione, ascolto dei territori e valorizzazione delle competenze professionali. Intendo proseguire e rafforzare il dialogo istituzionale con gli enti locali, le organizzazioni sociali e tutti gli attori coinvolti nel sistema salute, affinché sia possibile consolidare un modello di assistenza sempre più vicino ai bisogni dei cittadini, equo, accessibile e orientato alla qualità delle cure”.

Nel salutare la nuova Direttrice Generale, il Commissario Straordinario Antonio Nigri ha espresso i migliori auguri di buon lavoro: “Sono certo che la dottoressa Dimatteo saprà guidare l’Azienda per rispondere ai bisogni di salute della Capitanata, territorio non omogeneo, caratterizzato dalla presenza di piccoli comuni, tra i Monti Dauni e il Gargano. Ringrazio tutti i professionisti di ASL Foggia per il lavoro svolto assieme in questi anni”.

La Direttrice Generale Tiziana Dimatteo, ha nominato i Direttori Amministrativo e Sanitario. L’incarico di Direttore Amministrativo è stato conferito al Dottor Massimo Raponi, con delibera numero 237, già Direttore della Struttura Complessa Area Gestione Patrimonio di ASL Foggia.Con delibera numero 238 l’incarico di Direttore Sanitario è stato affidato al Dottor Leonardo Miscio, in ASL Foggia da settembre 2025 come Direttore della Struttura Complessa Direzione Medica Assistenza Ospedaliera.


Pubblicato il 17 Giugno 2026

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