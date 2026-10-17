Asl Foggia, ammessi 93 candidati per stabilizzazione

Dal contratto a tempo determinato, all’assunzione a tempo indeterminato: sono 93 i candidati ammessi alla procedura di stabilizzazione avviata da Asl Foggia il 19 marzo 2026. L’ammissione alla stabilizzazione e’ stata deliberata ieri al termine dell’istruttoria espletata dalla Struttura Complessa Area Gestione Risorse Umane. Lo comunica la Asl Foggia. La procedura riguarda personale con contratto a tempo determinato in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (anzianita’ di servizio pari ad almeno 18 mesi), e gia’ al lavoro in Asl Foggia al 31 dicembre 2025. I 93 candidati ammessi sono cosi’ distribuiti sono 38 infermieri, 50 operatori socio-sanitari, due collaboratori amministrativi, un collaboratore tecnico ingegnere, un dirigente medico specialista in nefrologia e un fisioterapista. “La stabilizzazione del personale rappresenta un passaggio fondamentale per riconoscere il valore delle professionalita’ acquisite nel tempo da chi ha contribuito quotidianamente al funzionamento dei servizi di Asl Foggia”, dichiara la dg Tiziana Dimatteo. “Dietro ogni servizio offerto – prosegue – ci sono persone, competenze e lavoro di squadra: investire sulle professionalita’, vuol dire investire sulla tenuta e sull’efficienza del sistema sanitario pubblico”. “La stabilizzazione e’ una leva essenziale – conclude la dg – per coniugare tutela dei lavoratori, rafforzamento dell’organizzazione aziendale e miglioramento continuo dell’assistenza sanitaria, nel rispetto delle norme e delle risorse disponibili”.



Pubblicato il 17 Ottobre 2026