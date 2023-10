Asili nido a Foggia, “Noi operatrici non pagate da mesi”

“No signora, niente mensa nemmeno per oggi. Le facciamo sapere quando ce lo comunicherà il Comune. Non dipende da noi ma dalla ditta Ladisa”. Risponde così il centralino di due scuole di Foggia a proposito del servizio mensa che non è cominciato il 16 ottobre, come stabilito, ma che riprenderà il 23. Lo spiega in una nota il Comune dopo il disagio con cui si sono trovate a fare i conti le famiglie che avevano previsto il tempo prolungato fino alle 16.30. Invece, da un momento all’altro, hanno saputo di dover prelevare i figli alle 13.30. Un cambio di programma che ha lasciato spiazzati genitori, dirigenti scolastici e operatori degli istituti.

Tante le proteste sui social dei diretti interessati. Sul tema è intervenuta anche la consigliera di parità della Provincia di Foggia Assunta Di Matteo che ha evocato la conciliazione dei tempi lavoro/famiglia, impattata in questo disagio, e che ha richiesto chiarezza sugli impegni presi. Tutto prima che arrivasse la nota del Comune.

Daniela Mancini, operatrice del settore asili nido a Foggia da oltre quarant’anni, dice: “Interesse zero per le famiglie, tra l’altro il servizio è già pagato. Ma almeno vogliono avvisare le famiglie che non c’è la mensa?”.

E apre un altro capitolo. “Noi operatrici degli asili nido avanziamo stipendi dallo scorso aprile, alcuni contratti non sono stati ancora firmati, non escono ancora le graduatorie, andiamo sempre peggio. Il Comune, fino a qualche anno fa, aveva le convenzioni con i privati, oggi ha demandato tutto alla Regione che non riesce a pagare nei tempi. Ma come fa una struttura a reggersi, a pagare il fitto, a organizzarsi? Chi ci va di mezzo, sempre? I lavoratori, anzi, le lavoratrici”. Sono una quindicina gli asili nido di Foggia, fra questi solo il Tommy Onofri è una struttura del Comune in grado di accogliere fino a 60-70 bambini, dunque insufficiente a coprire tutte le richieste. “Siamo più o meno 150 operatrici che non vengono pagate da aprile scorso, che ogni giorno fanno i conti con la precarietà, con lo stipendio che non arriva, con un lavoro che ha bisogno quanto mai di serenità, che dovrebbe portare sorrisi. L’unica cosa certa è che noi assicuriamo la continuità del servizio. Tutti vogliono cambiare il mondo in questa campagna elettorale, io vorrei che si riuscissero a salvare le piccole cose che abbiamo”.

Paola Lucino



Pubblicato il 19 Ottobre 2023