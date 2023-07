Ascolti tv, vince ‘Scomparsa’ in replica su Rai1

(Adnkronos) – La replica della fiction 'Scomparsa', trasmessa ieri da Rai1, è stata la trasmissione più seguita della prima serata di domenica, con 1.953.000 spettatori e il 13.9% di share. Al secondo posto, 'Tim Summer Hits' su Rai2, con 1.315.000 spettatori e il 9.9% di share. Terzo piazzamento per 'Miracolo a Città del Capo' su Canale 5, con 1.284.000 spettatori e il 9.9% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Kilimangiaro Estate – Il viaggio' su Rai3 (742.000 spettatori, share 5.4%), 'FBI: Most Wanted' su Italia 1 (689.000 spettatori, share 4.8%), 'GialappaShow' su Tv8 (694.000 spettatori, share 5.2%), 'La vita è una cosa meravigliosa' su Rete4 (640.000 spettatori, share 4.8%), 'Una giornata particolare' su La7 (464.000 spettatori, share 3.5%), 'Little Big Italy' sul Nove (334.000 spettatori, share 2.7%). —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Luglio 2023