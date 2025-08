Ascolti tv, vince la quarta stagione di ‘Sissi’ su Canale 5 col 15,5%

(Adnkronos) – Gli episodi finali della quarta stagione della serie dedicata alla principessa 'Sissi', in onda ieri su Canale 5, sono stati i più seguiti tra i programmi di prime time con 1.684.000 spettatori e il 15.5% di share. Al secondo posto 'Simon Coleman 2' su Rai1, con 1.344.000 spettatori e il 10.7% di share. Terzo piazzamento per 'Max Working – Lavori in Corso' su Italia1, con 876.000 spettatori e il 7.3% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'In Onda Prima Serata' su La7 (715.000 spettatori, share 5.2%), 'Ma… Diamoci del Tour! In Europa' su Rai2 (667.000 spettatori, share 5.2%), 'Via dall’incubo' sul Nove (568.000 spettatori, share 4.5%), 'Now You See Me – I maghi del crimine' su Tv8 (538.000 spettatori, share 4.2%), 'Delitti ai Caraibi' su Rete4 (521.000 spettatori, share 4.1%), 'La Grande Opera all’Arena di Verona – Aida' su Rai3 (304.000 spettatori, share 2.4%). In access prime time, prosegue la serie vincente de 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5, con 4.138.000 spettatori e il 26.7% di share. Mentre su Rai1 'Techetechetè' ottiene 2.736.000 spettatori e il 17.7% di share. Vittoria di Rai1, invece, nel preserale con 'Reazione a Catena – L’Intesa Vincente' (1.997.000 spettatori, share 21%) e 'Reazione a Catena' (2.841.000 spettatori, share 23.9%) che superano 'Sarabanda – Prima Sfida' (1.436.000 spettatori, share 16.7%) e 'Sarabanda' (1.887.000 spettatori, share 17.2%) trasmessi da Canale 5. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Agosto 2025