Ascolti tv, vince Cuori 2. Report batte Caduta Libera

(Adnkronos) – La fiction 'Cuori 2', trasmessa ieri da Rai1, è stato il programma più seguito del prime time di domenica, con 2.876.000 spettatori e il 18% di share. Al secondo posto 'Report' su Rai3, con 2.061.000 spettatori e l’11.4% di share. Terza posizione per 'Caduta Libera – I Migliori' su Canale 5, con 1.521.000 spettatori e l’11% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'FBI Most Wanted' su Italia1 (1.004.000 spettatori, share 6.5%), il Gran Premio di Formula1 del Qatar in differita su Tv8 (834.000 spettatori, share 5.5%), 'Dritto e Rovescio' su Rete4 (709.000 spettatori, share 5.5%), 'Tg2 Post Speciale' su Rai2 (566.000 spettatori, share 3.1%), 'In Onda' su La7 (449.000 spettatori, share 2.7%), 'Only Fun – Comico Show' sul Nove (417.000 spettatori, share 2.6%). Nell'access prime time domina 'Affari Tuoi' su Rai1, con 4.377.000 spettatori e il 22.8% di share. Seguono: 'Paperissima Sprint' su Canale 5 (2.397.000 spettatori, share 12.5%), 'Ncis' su Italia1 (1.254.000 spettatori, share 6.6%), 'Chesarà' su Rai3 (963.000 spettatori, share 5.1%), 'In Altre Parole' su La7 (955.000 spettatori, share 5%), 'Stasera Italia Weekend' su Rete4 (783.000 spettatori, share 4.1%, nella prima parte, e 775.000 spettatori, share 4%, nella seconda parte). —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Ottobre 2023