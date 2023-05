Ascolti tv, vince ‘Con il Cuore – Nel Nome di Francesco’ su Rai1

(Adnkronos) –

'Con il Cuore – Nel Nome di Francesco', condotto da Carlo Conti su Rai1, è stato il programma più visto della prima serata di martedì, con 2.899.000 spettatori e il 17.7% di share. Al secondo posto, il film 'Yesterday' su Canale 5, con 1.363.000 spettatori e l’8.5% di share. Al terzo posto 'diMartedì' su La7, con 1.241.000 spettatori e il 7.6% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Fuori dal Coro' su Rete4 (987.000 spettatori, share 7.1%), 'CartaBianca' su Rai3 (962.000 spettatori, share 6%), 'Max Angioni – Miracolato' su Italia 1 (959.000 spettatori, share 6.1%), 'Viaggi Pazzeschi' su Tv8 (513.000 spettatori, share 2.7%), 'Nudi Per la Vita' su Rai2 (506.000 spettatori, share 3.5%), 'The Expatriate – In fuga dal nemico' sul Nove (371.000 spettatori, share 2.1%). —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 31 Maggio 2023