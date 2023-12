Ascolti tv, ‘Un Professore’ vince il prime time con il 22,8%

(Adnkronos) –

Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera giovedì 14 dicembre 2023 con 'Un professore', la fiction con Alessandro Gassmann seguita da 3.914.000 telespettatori pari al 22,8% di share. Secondo gradino del podio per Canale 5 con 'Il meglio di Zelig' che ha totalizzato 1.863.000 telespettatori e uno share del 12,7%. Terzo posto per Rai2 con il film 'Natale a Londra', visto da 945.000 telespettatori (share del 5%).

Fuori dal podio su Rai3 'Amore criminale' è stato seguito da 909.000 telespettatori registrando uno share del 4,9% mentre su La7 'PiazzaPulita' ha realizzato 821.000 telespettatori e uno share del 6,08%. Su Retequattro 'Dritto e rovescio' ha invece interessato 820.000 telespettatori (share del 5,83%) mentre su Italia1 il film 'Scontro tra titani' è stato seguito da 678.000 telespettatori e uno share del 3,57%. Chiudono gli ascolti del prime time Tv8 con la partita di Europa League Rakow Czestochowa – Atalanta seguita da 665.000 telespettatori (share del 3,4%) e Nove con 'Don't Forget the Lyrics – Serata speciale' visto da 454.000 telespettatori (share del 2,5%) (segue).



