Ascolti tv, ultima puntata di ‘Che tempo che fa’ vince prime time

(Adnkronos) – L'ultima puntata di 'Che Tempo Che Fa' su Rai3, con il saluto di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto alla Rai prima del 'trasloco' che li porterà nella prossima stagione sul Nove, vince il prime time con 2.772.000 spettatori e il 15.4% di share (anche il successivo segmento 'Che Tempo Che Fa – Il Tavolo' ottiene un risultato record con 2.134.000 spettatori e il 16.8% di share. Al secondo posto 'Sorelle per sempre' su Rai1, con 2.193.000 spettatori e il 13.6% di share. Al terzo posto 'Ma cosa ci dice il cervello' su Canale 5, con 2.124.000 spettatori e il 12.1% di share. Il quarto programma più seguito è 'GialappaShow' su Tv8, con 858.000 spettatori e il 4.9% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Oblivion' su Italia 1 (783.000 spettatori, share 4.7%), 'Le ali della libertà' su Rete4 (712.000 spettatori, share 4.7%), 'In Onda – Prima Serata' su La7 (426.000 spettatori, share 2.3%), la finale del campionato di rugby Rovigo-Padova su Rai2 (409.000 spettatori, share 2.3%), 'Little Big Italy' sul Nove (294.000 spettatori, share 1.6%). —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Maggio 2023