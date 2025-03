Ascolti tv, ‘The Voice Senior’ su Rai1 vince con 22,5%

(Adnkronos) – 'The Voice Senior' su Rai1 è stata la trasmissione più seguita del prime time di venerdì 28 febbraio 2025 con 3.550.000 spettatori e il 22,5% di share. Secondo posto per la serie di Canale 5 'Le Onde del Passato' che ha interessato 2.253.000 spettatori con il 13,7% di share mentre 'Io sono vendetta' su Italia 1 ha raggiunto 1.417.000 spettatori e il 7,8% di share. Fuori dal podio troviamo Rete4 con 'Quarto Grado' che ha totalizzato 1.336.000 spettatori (9,4% share) mentre 'Propaganda Live' su La7 è stato visto da 1.081.000 spettatori (7,6% share). A seguire: Nove con 'Fratelli di Crozza' (1.015.000 spettatori, 5,6% share); Rai2 con 'Il giorno più bello' (620.000 spettatori, 3,5% share); Rai3 con 'FarWest' (469.000 spettatori, 2,9% share) e TV8 con 'Cucine da Incubo' (342.000 spettatori, 2,1% share). In access prime time 'Affari Tuoi' su Rai1 si conferma leader con 5.364.000 spettatori (26,5% share) mentre Canale5 con 'Striscia la Notizia' ha raccolto 2.682.000 spettatori (13,3% share). —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Marzo 2025