Ascolti tv, testa a testa tra Grande Fratello e ‘Ulisse’

(Adnkronos) – E' testa a testa tra il Grande Fratello 2023 e 'Ulisse – Il piacere della scoperta' per la vittoria degli ascolti della prima serata di ieri, giovedì 28 settembre. Il programma di Alberto Angela su Rai1 ha registrato infatti 2.186.000 telespettatori e il 14,2%, mentre il reality di Canale 5, che si è protratto fino a dopo l'una di notte, ha ottenuto 2.029.000 telespettatori con il 16,4% di share. Terzo gradino del podio per Rai2 che con 'N.C.I.S.' ha totalizzato 997.000 telespettatori e il 5,3% di share e, a seguire, 'N.C.I.S. Hawaii' ne ha interessati 714.000 con il 4,4%. Su Rai3 il ritorno di 'Splendida Cornice' ha segnato il 5,6% di share e 895.000 telespettatori, mentre 'Dritto e Rovescio' su Retequattro 820.000 spettatori con il 6.2% di share. Su Italia 1 'Godzilla vs Kong' ha conquistato 771.000 telespettatori con il 4,6% e La7 con 'Piazza Pulita' ha intrattenuto 743.000 telespettatori pari a uno share del 5,9%. Chiudono la classifica del prime time di ieri Tv8 con 'Cucine da incubo' (289.000 telespettatori, share 1,9%) e Nove con 'Ares Gate – La fabbrica delle illusioni' (191.000 telespettatori, share 1,1%). Nell'access prime time Rai1 con 'Cinque Minuti' ha totalizzato 3.965.000 telespettatori con il 20,8% e, a seguire, 'Affari Tuoi' 4.199.000 con il 21,2% di share. Canale 5 con 'Striscia la Notizia' ha registrato invece 3.221.000 telespettatori e il 16,3%. Nel preserale è Rai1 con 'Reazione a catena' a vincere gli ascolti della fascia grazie a 4.004.000 telespettatori e il 27,2% di share, mentre Canale 5 con 'Caduta libera!' ha raccolto 2.509.000 telespettatori e il 18% di share. Nel complesso, considerando l'insieme dei canali generalisti e all news, le reti Rai in prima serata hanno totalizzato il 29,3% di share e quelle Mediaset il 26,3%, mentre nelle 24 ore Viale Mazzini ha ottenuto il 29,5% e Cologno Monzese il 28,1%. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Settembre 2023