Ascolti tv, ‘Terra Amara’ vince la serata con il 18%

(Adnkronos) – 'Terra Amara' su Canale 5 si è aggiudicato gli ascolti della serata di ieri con 3.168.000 telespettatori e il 18% di share. 'Volami via' su Rai1 ha ottenuto invece 2.563.000 telespettatori e il 14,1% mentre Rai2 con l’esordio della decima edizione di 'Stasera tutto è possibile' ha conquistato il terzo gradino del podio con 2.002.000 telespettatori e il 12,7%. Quarto posto per Rai3 che con 'PresaDiretta' ha totalizzato 1.303.000 telespettatori e il 6,9%, mentre il film 'Mamma ho preso il morbillo' su Italia 1 ha segnato il 5,3% con 941.000 telespettatori. Su Retequattro 'Quarta Repubblica' ha raccolto 680.000 telespettatori e il 4,8% e La7 con 'La Torre di Babele' ha interessato 623.000 telespettatori e il 3,3%. Chiudono la classifica del prime time di ieri Tv8 con 'Men in Black International' (472.000 telespettatori e il 2,8% di share) e Nove con 'Little Big Italy' (394.000 telespettatori e il 2,7% di share). —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Aprile 2024