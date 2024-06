Ascolti tv, ‘Terra Amara’ vince il prime time

(Adnkronos) – 'Terra Amara' su Canale 5 si è aggiudicata il prime time di ieri sera con 3 mln di spettatori e uno share del 17.5%, seguito dall''Acchiappatalenti' su Rai 1 che ha intrattenuto 2.156.000 spettatori, pari al 14% di share. Al terzo posto per ascolti si piazza 'Quarto Grado' su Retequattro con una media di 1.196.000 spettatori e l'8.4% di share. Fuori dal podio 'Top Gun' su Italia1 con 1.117.000 spettatori e 6.5% di share, il ritorno di 'Un Giorno in Pretura' su Rai3 segna 1.133.000 spettatori e il 6.2%, seguito da 'Propaganda Live' su La7 che totalizza 812.000 spettatori e il 6.1%. Su Rai2 'Veloce. La Leggenda della Motor Valley' raggiunge 496.000 spettatori pari al 3.4%, lo stesso share registrato da 'I Migliori Fratelli di Crozza' sul Nove con una media di 599.000 spettatori e uno share del 3.3%. Su Tv8 'Radio Zeta Future Hits Live – Il Festival della Generazione Z' ottiene 284.000 spettatori con l’1.8%. Nell'access prime time sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 'Affari Tuoi' conquista 5.327.000 spettatori, pari al 27.6% di share e 'Cinque Minuti' condotto da Bruno Vespa ne registra 4.019.000 (22.8%), su Canale5 'Striscia la Notizia' raccoglie 3.163.000 spettatori pari al 16.5%. Nella fascia preserale, infine, 'L'Eredità' su Rai1 ha totalizzato 3.666.000 spettatori pari al 26.7% di share mentre 'La Ruota della Fortuna' ha coinvolto 2.727.000 spettatori per uno share del 21.4%. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Giugno 2024