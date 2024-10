Ascolti tv, Teresa Battaglia vince ancora la prima serata

(Adnkronos) – 'Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia', su Rai 1, incassa una doppia vittoria negli ascolti di prima serata. Dopo quella ottenuta lunedì, la seconda puntata della fiction con Elena Sofia Ricci si piazza al primo posto anche nella serata di ieri, martedì 29 ottobre, registrando 3.229.000 telespettatori e uno share del 21%. A seguire, su Canale 5, il film 'Ticket to Paradise' registra un netto di 2.257.000 telespettatori e uno share del 14,2%, mentre su La7 'DiMartedì' totalizza 1.350.000 telespettatori e il 9,1%. Fuori dal podio 'È sempre Cartabianca' su Rete 4 con 750.000 telespettatori e uno share del 5,9%, seguito da 'X Factor' su Tv8 che ha totalizzato 152.000 telespettatori e uno share del 4,5%. Su Italia 1 il film 'Stolen' ottiene 655.000 telespettatori (4,3%), mentre il doc 'Ciao, Marcello – Mastroianni l’antidivo' su Rai 3 realizza 399.000 telespettatori e il 2,2 di share. Su Rai 2 'Se mi lasci non vale' con 293.000 telespettatori con uno share dell'1,9%, seguito a ruota dal film 'Comedy Match' su Nove che è stato visto da 287.000 telespettatori (1,89%). Per quanto riguarda gli ascolti in Access Prime Time, 'Affari Tuoi' continua nel suo trend positivo con 5.536.000 e il 27,3% di share, seguito a distanza da 'Striscia la Notizia' su Canale 5 con 2.623.000 telespettatori e uno share del 12,9%. Su La7 'Otto e mezzo' ha registrato 1.578.000 telespettatori e il 7,7% di share, 'Ncis' su Italia 1 ottiene 1.494.000 telespettatori e uno share del 7,39%, seguito a ruota da un 'Un posto al sole' su Rai 3 con 1.500.000 e il 7,36%. Su Nove 'Chissà chi è' ha registrato nella prima parte 492.000 telespettatori, share 2,4%, e nel programma 615.000, 3,06%. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Ottobre 2024